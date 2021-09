Tallinna Kesklinnas koguneb neljapäeval esmakordselt noortenõukogu

Kesklinna noortekeskuse noorsootöötaja Jevgenia Zovmeri sõnul on oluline teada, et nõukogu on ellu äratatud just noorte endi poolt ning kõik planeeritud tegevused põhinevad noorte initsiatiivil. Noorsootöötaja Ivar Olesk lisas, et kuna kaasatud on erinevate õppekeeltega koolid, annab see osalemise võimaluse ka muukeelsetele kesklinna õpilastele. Noortenõukogu loomist ja tööd toetavad Eesti Noorteühenduste Liit ja Kesklinna valitsus.