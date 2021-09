Heategevuslikust teatejooksust võtab osa 12 000 koolinoort

Heategevuslikku Teatejooksu korraldatakse Eestis juba 16. korda ning tänavu on see ühtlasi avaürituseks üleeuroopalisele spordinädalale.

Osalema on oodatud 5.-9. klasside õpilased ja jooks toimub 8-liikmeliste võistkondadena, kus iga jooksja peab läbima 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Jooksule eelneb soojendus koos nimeka sportlase või spordielu eestvedaja juhtimisel.

«Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning populariseerida sportlikke eluviise. Üritusel on ka heategevuslik poolt, millega kutsume üles andma panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu nende laste heaks, kes on liikumisvõime kaotanud,» ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.