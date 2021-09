Tallinna ülikooli rahvusvahelistumise näitaja tõusis maailma ülikoolide edetabelis

Tallinna‌ ‌ülikooli‌ ‌arendusprorektori‌ ‌Katrin‌ ‌Saksa‌ ‌sõnul‌ ‌valmistab‌ ‌tõus‌ ‌rahvusvahelistumise‌ kategoorias ülikoolile rõõmu‌. «Tallinna ülikool on sõnastanud arengukavas, et rahvusvahelistumine on üks meie peamisi prioriteete. Times Higher Educationi iga-aastane pingerida kinnitab, et tegutseme selle prioriteedi nimel üha tublimalt,» ütles Saks.