Algab uus üle-euroopaline üliõpilaselu uuring

Eurostudent on rahvusvaheline võrdlusuuring, mille eesmärk on koguda ja kõrvutada usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid Euroopa kõrghariduse sotsiaalse mõõtme kohta. Uuring keskendub üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra ja eluolu kirjeldamisele, kuid fookuses on ka tudengite lühiajaline rahvusvaheline mobiilsus, et poliitikakujundajad nii riikide kui ka Euroopa tasemel saaksid hinnata kõrghariduspoliitika toimimise tulemuslikkust näiteks õppetoetuste piisavus, ühiselamukohtade vajadus, õppekorralduse ja õppeedukuse seosed ja nii edasi.