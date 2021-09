Valmis pealinna huvitegevusi tutvustav e-teatmik

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on teatmik heaks abimaterjaliks huvitegevuse leidmisel. «Tallinnas on mitmekesised võimalused huvitegevuse harrastamiseks ja noored soovivad oma vaba aega sisustada arendavalt ja meelepäraselt. Kooliaasta algus on peamine aeg, millal uut huviringi otsitakse ning huviteatmik muudab selle protsessi lihtsamaks ja aitab igal noorel leida endale sobiva hobi. Oma infot jagavad huviteatmikus nii munitsipaal- ja erahuvikoolid, spordiklubid, muuseumid, kui ka noortekeskused ja teised noorteorganisatsioonid,» ütles Belobrovtsev.