Õpetajad saavad küsida ligi 13 000 euro suurust lähtetoetust

Lähtetoetuse eesmärk on toetada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide nagu näiteks logopeedide, eripedagoogide, koolipsühholoogide ja sotsiaalpedagoogide kooli tööle asumist ning tõsta õpetajakutse atraktiivsust

Taotluse saab esitada erialaste õpingute lõpetamise ning tööleasumise järel. Toetus on 12 783 eurot ja see makstakse välja ühe summana. Toetus on tulumaksustatav. Lähtetoetuse saamisel võtab õpetaja või tugispetsialist endale kohustuse töötada oma ametikohal vastavalt nõuetele viis aastat.