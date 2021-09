Tartu Ülikool ootab ettepanekuid teenetemärkide kandidaatide kohta

Kõigil, keda on enne 2020. aastat autasustatud Skytte medali või suure või väikese medaliga, on õigus saada kantav teenetemärk. Et selle saaks üle anda vahetult enne rahvusülikooli aastapäeva tähistamist, tuleb hiljemalt 20. septembril esitada ülikooli kodulehel avaldus.