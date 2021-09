Eesti noored tõid rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt kolm kulda

Tallinna tehnikaülikooli geoloogia instituudi professori ja Eesti maateaduste olümpiaadi žürii esimehe Alvar Soesoo sõnul on ka varasemal kahel aastal kõik Eestit esindanud õpilased toonud koju medalid, ent siis on koju toodud hõbedat ja pronksi.

«Võime kindlalt väita, et meie noored näitasid rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil maailma tipptaset ja meie õpilased oma maateaduste teadmisetega maailma tipus. Kõik Eesti võistlejad saavutasid andmekaeve väga silmapaistvaid tulemusi ja jõudsid esikolmikusse. Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilase Anna Milena Linderi tulemus klassifitseerus kategooriasse «suurepärane», mis tähendab, et Eestil on nüüd rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt ka kuldmedal,» selgitas Soesoo.