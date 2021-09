Üle tuhande Ida-Virumaa haridusasutuse töötaja keeleoskus on puudulik

«Ida-Viru lasteaedades on tehtud ettekirjutus aastatel 2016-2018, tänaseks on ettekirjutused täitmata, mistõttu keeleametnikud otsustasid rakendad sunniraha,» rääkis Loodus-Adamson.

Väikseim sunniraha summa on 10 eurot ja suurim 80 eurot. Suures osas jäävad rakendatud sunnirahad vahemikku 20-40 eurot. Sunniraha määramisel on oluline, kas kontrollitav on proovinud eksamit sooritada, kas ta on käinud keelekursustel ning kas tema keeleoskus on paranenud.