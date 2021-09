Eakate ülikool alustab oma üheksandat hooaega

«Kesklinna seenioride ülikool on aasta aastalt üha populaarsemaks muutunud, loengutes käib kuulajaid igast linnaosast ja mõni väljastpoolt Tallinnatki ning paljud püsikuulajad on kaasa löönud juba aastaid,» ütles Kesklinna linnaosa vanem Monika Haukanõmm. «Kui eelmisel aastal tegutseti hajutatult ning saali mahtus ainult 70 inimest, siis tänu vaktsineerimisele on uuel hooajal saame saali mahutada suurema hulga publikut.»