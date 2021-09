Projektikirjutamise koolitus Idee45 ootab osalejaid

Koolitusele oodatakse 11-19-aastaseid noori koos täisealise grupijuhiga. Grupijuhiks võib olla näiteks noorsootöötaja, noortejuht või õpetaja, kes on valmis toetama nii projekti ettevalmistamist kui ka selle elluviimist. Noortekohtumiste puhul on noorte aktiivne osalus võtmetähtsusega, seega ei saa noortejuht koolitusele registreeruda üksi.

Koolitus algab 8. oktoobri pärastlõunal kell 16 ja lõppeb 10. oktoobril kell 13. Sündmus toimub Harjumaal või virtuaalselt - sõltuvalt riigis kehtivatest piirangutest. Koolituse töökeelteks on eesti ja vene ning vajadusel ka inglise või mõni muu keel. Koolitusel osalemine on tasuta, osalemise eelduseks on, et programmist võetakse osa täismahus.