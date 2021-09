Hariduselu koondav e-teenus HarID kogub koolide seas populaarsust

Haridus- ja teadusministeeriumi ülevaatest selgub, et üle 60 000 kasutajaga HarID-iga on liitunud juba 37 kooli.

HarID eesmärk on lihtsustada õpilaste sisselogimist erinevatesse e-keskkondadesse ja aidata koolidel automatiseerida kasutajate haldust.

HarID-is saab ise konto luua ning ühe konto abil ligi pääseda mitmetele e-teenustele. Paljudesse keskkondadesse, näiteks Opiq, Moodle, eKool ja paljud teised on kõige kergem sisse logida hariduse e-teenuste jaoks loodud turvalise autentimislahenduse HarID abil. See teeb teenuste kasutamise palju lihtsamaks ja ka turvalisemaks - ühe kontoga saad edaspidi sisse paljudesse e-teenustesse.

Teenused, millele pääseb ligi HarID-i abil ligi, on eKool, Opiq, Foxcademy, E-koolikott, Tahvel, Libry, Haridusportaal, HITSA Moodle ja EIS.

HarID konto saab teha igaühele olenemata sellest, kas temaga või tema lapsega seotud kool on HarID-iga liitunud või mitte, ka alaealistele, kellel ID-kaart puudub. Kooli poole selleks pöörduda pole vaja.

Lapsele saab HarID-isse konto teha tema eeskostja, näiteks lapsevanem. Eestkostja loob endale HarID konto ja sellega tekib seos laste ja eeskostjate vahel automaatselt, kuna HarID on seotud rahvastikuregistriga. Eeskostja saadab lapse e-postile HarIDist kutse liitumiseks. Sisselogituna on näha lapsevamal oma laste info, mille juures on nupp "saada kutse". Vajutada tuleb nuppu ja täita ära küsitud väljad.