Kärdla põhikooli ehitab Ehitus5ECO

Kooli ehitustööd algavad sel sügisel. Vallavalitsuse teatel on eesmärk uus õppehoone valmis saada aastaga, et seal järgmisel sügisel õppetööd alustada.

Uues ja kaasaegses Kärdla põhikooli õppehoones on 2535 ruutmeetrit pindaja see on planeeritud 340 õpilasele, sealhulgas 16 erivajadusega õpilasele ja 60 töötajale.