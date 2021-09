Kuressaare rahvaülikool avas uue hooaja

Rahvaülikooli eestvedaja ja KTG juht Ly Kallas lausus, et 2019. aastal tegevust alustanud rahvaülikool sai õige hoo sisse eelmisel aastal, mis oli küll väljakutseid pakkuv, kuid võeti osalejate poolt hästi vastu. Ühtlasi tänas ta RÜ projektijuhti Krista Hallikut. Vaatamata koroonale toimus 30 õpisündmust, milles osales ligi 700 õppijat. Mitmed koolitused oldi sunnitud läbi viima veebis ning osaliselt jätkatakse veebikoolitustega ka uuel hooajal.

Kallas rõhutas, et alanud hooaeg on koolile taas eriline, sest rahvaülikoolil on au olla haridusministeeriumi koostööpartner ning viia läbi vähemalt kuus tasuta koolitust lastevanematele lapse ja pere vaimse tervise toetuseks. Enamik loenguid toimub Kuressaares Pargi lasteaia ruumes.