Põltsamaa muusikakooli kolimine lükkub edasi

Muusikakooli rahvas lootis uue õppeaasta algul kolida uutesse ruumidesse, paraku see soov ei täitunud. Direktor Hannes Männik on tuleviku suhtes siiski optimistlik. «Maja veel valmis ei ole, ehitustähtaeg on 15. september, aga leppisime ehitajaga kokku, et kuu keskel kolima ei hakka. Teeme seda sügisvaheajal.»