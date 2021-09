Liina Kersna: peame toetama noori õpilünkade tasandamisel

«Peale kahte ebastabiilset õppeaastat on väga oluline hoida kõiki noori haridussüsteemis. Kui õppur suundub ühe haridusasutuse uksest välja, siis peab meil olema teadmine, millisest uksest ta saab siseneda, et õpinguid jätkata,» ütles Kersna. «Oleme andnud koolidele õpilünkade tasandamiseks lisaraha, mis võimaldab pakkuda täiendavat õpet ja tuge. Noored ei vaja ainult kontrolltööde järele vastamise aegu, vaid eelkõige võimalust õpitav teema selgeks saada.»

Minister kiitis Eesti koole ja õppureid vaktsineerimistulemuste eest. Eestis on vähemalt ühe doosiga kokku vaktsineeritud ligi 46,6 protsenti kõigist õppuritest, kes on üle 12 aasta vanad ning 16-17-aastaste seas on vaktsineerituid juba 57,5 protsenti. Tartumaal on vaktsineerimiskuuri alustanud noori üldhariduskoolides 64,5 protsenti ning Hiiumaal 58,2 protsenti. Vaktsineeritud töötajaid on üldhariduskoolides 82 protsenti, kutseõppeasutustes 80,1 protsenti ja kõrgkoolides 88,1 protsenti, näiteks Jõgevamaal on vaktsineerimiskuuri alustanud 90,3 protsenti, Läänemaal 88,5 ning Tartumaal ja Hiiumaal 88,3 protsenti üldhariduskoolide töötajatest.