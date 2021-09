Uuring: Üliõpilased töötavad õpingute kõrvalt üha enam

Õpingute kõrvalt töötamine on tavalisem nende tudengite seas, kes on keskmisest vanemad, õpivad magistriõppes, ei saa riiklikku rahalist toetust ja kelle vanematel ei ole kõrgharidust. Enamikus EUROSTUDENTi riikides on töötavate õpilaste osakaal pidevalt kasvanud.

Töötamine ei ole Euroopa kõrgharidusruumis alati tudengite valik. 68 protsenti üliõpilastest töötab, et katta oma elamiskulud; pooled tudengitest käivad tööl, sest nad ei saaks endale muidu õppimist lubada. Enamasti kaldub see nii olema nende üliõpilaste puhul, kelle vanematel pole kõrgharidust. Palgatööst saadav tulu mängib üliõpilaste eelarves olulist rolli, moodustades keskmiselt peaaegu kaks kolmandikku loenguperioodil töötavate tudengite sissetulekust. „See on oluline leid, mis ilmestab asjaolu, et need üliõpilased vajavad paindlikkust, et õpingute kõrvalt töötades edukalt haridusteed jätkata - see on miski, mida peaksid arvesse võtma nii poliitikakujundajad kui kõrgkoolid,“ juhib tähelepanu projekti koordinaator Kristina Hauschildt.