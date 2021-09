Sügisel toimuvad esimese ja teise kooliastme tasemetööd

Tasemetöö on riiklikult väljatöötatud hindamisvahend õpilase aine- ja ainevaldkonnapädevuste ning edasiste õppimisvajaduste selgitamiseks. Tulemused on õpetajale abi- ja töövahendiks, kuidas õppimist just õpilase vajadusi arvestades suunata, eesmärgistada ja korraldada.