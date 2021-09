Uued e-testid aitavad hinnata õpilaste teadmiste taset

Koolidele suunatud uue hindamisvahendi eesmärk on toetada õppetöö asjakohasust ja individualiseerimist. Juba kaht õppeaastat mõjutanud koroonakriisi taustal on oluline põhjalikumalt jälgida õpilaste taset ja märgata sekkumisvajadusi. Uute e-testide kasutamine on koolidele vabatahtlik.