Tehnikaülikool saab rohepöörde prorektori

«Noorematel põlvkondadel on kujunenud ootus, et oleksime keskkonnateadlikumad igas eluvaldkonnas. Mõelda ja tegutseda keskkonda säästvalt on muutumas lausa isikliku hügieeni küsimuseks,» hindab Helen Sooväli-Sepping, lisades: «Selle valdkonna teadmisi ja oskusi saab vahendada ülikool. Ning Tallinna Tehnikaülikool soovib siin olla muutuse juht.»