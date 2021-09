Doktoritöö kaardistab seeniorite takistusi liikumisega tegelemiseks

15 aasta jooksul ehk aastatel 2003–2018 suurenes regulaarselt liikumisharrastusega tegelevate täiskasvanute arv Eestis 18 protsendi võrra ning 2018. aastal oli vastav näit 46 protsenti, Samas on viimaste uuringute andmetel liikumisharrastusest kõrvale jäänud 39 protsenti eestimaalastest. Doktoritöö raames läbiviidud uuringu tulemuste analüüs näitas, et 50+ vanusegruppi kuulumisel oli šanss kehaliselt mitteaktiivne olla üle nelja korra võrreldes noorima vanusegrupiga.

Oma tervisega mitte rahulolevatel inimestel oli 2,5 korda suurem šanss mitte tegeleda liikumisharrastusega. «Olulised takistused olid sportimise kõrge hind, sportimiskoha puudumine ja transpordi puudumine harjutuskohta jõudmiseks,» rääkis Lusmägi. «Ka halb tervislik seisund ja sportimisoskuste ebapiisavus olid langustrendis. Ajapuuduse ettekäände toovad nooremad vanuserühmad, kuhu kuulujad on üldjuhul regulaarses töösuhtes. Vanuse kasvades tuuakse põhjuseks tervise aspekt, kuid samas ei viidata enam nii palju ajapuudusele. Kõikides uuringus osalenud vanusegruppides on läbivaks jooneks huvi ja motivatsiooni puudumine. Üldistatult saab järeldada, et kolm peamist põhjust, mida liikumise vältimisel nimetati, on ajapuudus, tervis ei võimalda ning motivatsiooni ja viitsimise puudus.»