Pallase tekstiiliosakond andis Kõrveküla kooli saalile uue näo

Aasta tagasi asus Tartu vald uuendama Kõrveküla kooli saali kardinate kujunduslahendust ning korraldati konkurss tekstiiliosakonna tudengitele. Valituks osutus kavand «Nooruse unenägu», mille autor Liisi Tamm on ka tänavune Tartu valla stipendiumi laureaat. Kontseptsiooni aluseks on Miina Härma kooriteos Gustav Suitsu sõnadele, mille märksõnadeks on ühest küljest nooruslik, mässumeelne ja rahutu ning teisalt klassikaline ja ajatu.