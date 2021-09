Keskerakonna valimislubadus: kuni 100 eurot igale Tallinna kooliõpilasele

Kõlvart nentis, et kooli algus on lapsevanemate jaoks küll rõõmus, kuid kulukas aeg. «Kui seni on pealinn toetanud esimest klassi alustava lapse peret 320 euroga, siis nüüd anname lubaduse kooli alguse puhul toetada ka teiste klasside õpilasi,» ütles Kõlvart, «eeltingimused on lihtsad: õpilane käib koolis Tallinna linnas ning tema ja ühe vanema elukoht on registrijärgselt Tallinna linnas.»