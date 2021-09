Sisekaitseakadeemias alustas õpinguid 434 uut kadetti

Aktuse avakõnes tänas õppeprorektor Ingrid Vetka kadette nende erialavaliku eest, vahendas akadeemia pressiesindaja. "Te olete võtnud vastu otsuse seista hea selle eest, et Eestis oleks turvaline elada, töötada ja pere luua. Sisekaitseakadeemial lasub vastutus toetada teid teie karjäärivalikul, olla teie arengupartneriks," sõnas Vetka. "Teie värske pilk on väärtuslik – see märkab, küsib ja otsib võimalusi. Kaasa mõeldes ja rääkides annate oma panuse sellesse, et meie kool areneks ja turvalisus oleks tagatud targalt."