Eripedagoogika õppejõud: kaasava hariduse kvaliteet jätab soovida

Viimane suurem rahvusvaheline uuring - 2018. aasta IELSi uuring näitas, et viieaastased Eesti lapsed on lugemis- ja arvutamisoskuselt Ameerika ja Inglismaa eakaaslastega samaväärsed, eneseregulatsiooni- ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tase on neil aga isegi kõrgem kui teistes riikides. „See on hästi positiivne ja uuringu aruandest jäi kõlama mõte, et ehk on meie PISA testide tulemused head tänu sellele, et meil on suurepärane alusharidus,“ sõnas Häidkind. Kuid see, et keskmise lapse tulemused on head, ei tähenda Häidkindi sõnul paraku seda, et sama hästi tullakse toime ka keskmisest erinevate laste ja nende vajadustega. „Seal ei ole olukord sugugi roosiline,“ tõdes ta, viidates olukorrale kaasavas hariduses. Ta lisas, et kaasamine ei ole see, kui pannakse erivajadusega lapsed teistega ühte ruumi ja püütakse neid koos õpetada. „Aeg on liikuda lihtsalt kaasamisest kvaliteetse kaasamise juurde, sest kõik lapsed väärivad head haridust,“ rõhutas Häidkind.