75 protsenti õpetajatest tundis, et distantsõpe suurendas nende töökoormust

41 protsenti õpilastest hindas distantsõppe tõhususe samaks, 31 protsenti leidsid, et distantsõpe oli võrreldes tavaõppega tõhusam, 28 protsenti õpilastest pidasid distantsõpet vähem tõhusaks. Enda õppimisega toimetulekut hindas 40 protsenti õpilastest sarnaseks distantsõppele eelneva ajaga, 34 protsenti vastas, et nad tulid õppimisega paremini toime, 27 protsenti tulid distantsõppe vormis õppimisega toime halvemini.

44 protsenti õpilastest hindas, et õppimisele kulunud aeg suurenes. 75 protsenti õpetajatest leidis, et nende töökoormus suurenes, sealhulgas 29 orotsendi hinnangul oluliselt suurenes.

Uuring tugineb andmetele, mis koguti 2020. aasta kevadise distantsõppe perioodi ajal või vahetult peale seda. Lõppenud õppeaastal võis olukord mõnevõrra erineda, kuna osad mõjud võivad pikaajalise kriisi tingimustes süveneda, kuid samas võib loota, et koolid ja õpetajad on kogemuste pinnalt õppinud distantsõpet paremini läbi viima ning selle efektiivsus on kasvanud.