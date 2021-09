Tartu tunnustab parimaid õpetajaid

Õpetaja elutöö auhinna pälvisid tänavu koolieelse lasteasutuse õpetaja kategoorias Tartu lasteaia Krõll õpetaja Piret Uluots; üldhariduskooli õpetaja kategoorias Tartu Descartes’i Kooli käsitöö ja kodunduse õpetaja Ingrid Rump ja Miina Härma Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht Kadri Leppoja; kutseõppeasutuse õpetaja kategoorias Tartu Kutsehariduskeskuse matemaatika- ja informaatikaõpetaja Vilve Pohla ja huvikooli õpetaja kategoorias Tartu I Muusikakooli klaveriosakonna õpetaja Sirje Aas.

Piret Uluots töötab lasteaias Krõll alates 1980. aastast. 2007. aastal pälvis ta Tartu aasta õpetaja tiitli ning kollektiiv on teda tunnustanud aasta kollegi tiitliga. Piret Uluots on asjatundlik ja suurte kogemustega, uuendusmeelne ja hea huumorimeelega õpetaja. Kogu oma õpetajana töötatud aastate jooksul on ta olnud sihikindel ja sõnakas alushariduse olulisuse selgitamisel ja lasteaedniku töö väärtustamisel Tartu linnas ja vabariigi tasandil.

Ingrid Rump on alates 1982. aastast töötanud Tartu Descartes’i Koolis käsitöö-, kodunduse ja joonestamise õpetajana. Oma töös kujundab ta õppimist ja õpilaste vaimset arengut toetava keskkonna ning on õppemeetodite valikul väga mitmekesine. Ka distantsõppe tingimustes on ta leidnud põnevaid viise õpilaste kokkamis- ning näputööoskuste arendamiseks. Õpilased hindavad teda kõrgelt ning paljudes neis on ta äratanud huvi toiduvalmistamise vastu.

Kadri Leppoja on koorijuhi ja muusikaõpetajana aastakümneid arendanud kooli- ja koorimuusikat nii oma koolis kui kogu Eestis ja süstinud noortesse armastust muusika vastu. Oma tegevusega on ta aidanud hoida koolimuusika ja laulukultuuri järjepidevust. Kadri Leppoja töötab muusikaõpetaja ja koorijuhina Miina Härma Gümnaasiumis alates 1976. aastast ja on alates 1997.aastast Tartu Noortekoori dirigent. Tema nõudlikkus ja muusikale pühendumine on kujunenud legendiks.

Vilve Pohla töötab Tartu Kutsehariduskeskuses juba 34 aastat. Meisterõpetajana veab ta koolis eest õpetajate mentorlusprogrammi ja seisab hea uute alustavate õpetajate sisseelamise eest. Ta jagab meelsasti oma teadmisi ja kogemusi tulevastele õpetajatele ja kolleegidele. Oma positiivse ellusuhtumise ning avatusega on Vilve Pohla paljudele noortele kolleegidele eeskujuks, nõuandjaks ja toeks. Ta on ka hinnatud koolitaja Tartu Ülikooli kutseaasta ja mentorkoolituse rühmadele.

Sirje Aas asus kontsertmeistri ja klaveriõpetajana Tartu I Muusikakoolis tööle 1968. aastal. Aastate jooksul on ta kontsertmeistriks olnud rohkem kui 60-le flöödi-, viiuli-, klarneti- ja saksofoniõpilasele. Neist mitmetel on ta aidanud võita auhinnalisi kohti konkurssidel. Sirje Aas on olnud pärjatud vabariigi parima kontsertmeistri tiitliga ja omas kontsertmeistrina ka pedagoog-metoodiku kvalifikatsiooni. Klaveriõpetajana on Sirje Aas olnud suureks eeskujuks oma kolleegidele.

Tartu linnapea Urmas Klaas tunnustab Tartu pedagoogide professionaalsust nii oma aine õpetamisel kui ka õppetöö korraldamisel muutuvates oludes. «Tartu õpetajate hea töö avaldub ka õpitulemustes. Suur rõõm on jagada tunnustust neile pedagoogidele, kes on pühendunult töötanud juba aastakümneid,» sõnas linnapea.