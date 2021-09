Tallinna koolibussid saavad lõbusad illustratsioonid

Žürii esimees, Tallinna abilinnapea Andrei Novikov tõi välja, et liinile jõuavad üks 63-kohaline ja kaks 55-kohalist kõigi mugavustega bussi, mis vastavad kõikidele turvanõuetele ning tagavad liikumisvõimaluse ka ratastooliga sõitjatele.

«On oluline, et koolibussid oleksid vahva välimusega ning vastaksid õpilaste soovidele,» ütles Novikov. Ta lisas, et koolibussid on mõeldud Tallinnas alg- ja põhikoo­li- ning gümnaasiumiõpilaste­le.