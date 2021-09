Tartu ülikooli teadlane sai stipendiumi teadustööks Jaapanis

Stipendiumide konkurss toimus mullu 6. novembrist 16. maini. Stipendiumiprogrammi eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd ja vastastikust mõistmist teadustöö kaudu Jaapanis. Igal aastal on Eesti Teadusagentuuril võimalus nomineerida üks Eesti teadlane stipendiumile.

Doktor Bahamonde jätkab oma teadustööd teemal «Perturbation theory in metric-affine gravity and its applications» järgneva kahe aasta jooksul professor Masahide Yamaguchi juures Tokyo Tehnoloogiainstituudis.