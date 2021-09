Aineõpetajatele on loodud digipädevusi toetav koolitusprogramm

«Digivõtme» arendaja ja koolitaja Meeri Silla sõnul on programmi kõige suurem väärtus see, et kõikidel osalejatel valmib praktiline õpilugu. «Õpilugu on kui retseptiraamat õpetajale, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, digivahendid, õpikeskkonnad ja muu,» lisas ta.