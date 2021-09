Koolipidajad saavad CO2 andurite ostmiseks riigilt 2,6 miljonit

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul tegi riik kevadel kohalike omavalitsuste seas küsitluse, saamaks teada, milline on olukord haridusasutustes ventilatsiooniga. Selgus, et 670-st haridusasutuse hoonest 250 on loomuliku ventilatsiooniga ehk sellisega, mis kindlasti vajab kaasajastamist. Õpilaste arve vaadates selgus, et 70 protsenti neist õpib klassiruumides, kus on mehhaaniline ventilatsioon, mis tähendab, et tegemist on korraliku õhuvahetusega.

Lisaeelarvest eraldas riik omavalitsustele investeeringuteks 30 miljonit eurot soovitusega kulutada see haridusasutuste ventilatsiooni parandamisele ning küsitluse järgi 53 protsent omavalitsustest seda soovitust ka järgis. «Sellest siiski ei piisa ja valitsus otsustas neljapäeval, et see raha, mis on kriisimeetmetest üle, kokku 2,6 miljonit, suuname CO2 andurite ja õhupuhastite ostmiseks nendesse klassiruumidesse, kus on loomulik ventilatsioon. Ehk kui mõõtur näitab, et CO2 tase läheb liialt kõrgele, on viimane aeg klassiruumi õhutada,» ütles Kersna.

Ta tõi näiteks, et Narva linn saab selle meetme kaudu ligi 100 000 eurot, Pärnu linn 118 000 eurot, Tallinn üle 800 000 euro, Tartu üle 200 000 euro, Võru linn üle 25 000 euro ja nii edasi. «Loodame, et kohalikud omavalitsused seda raha väga aktiivselt kasutavad,» ütles Kersna.

Lisaks sabn seda raha kasutada ventilatsiooniprojektide koostamiseks. «Nimelt on valitsusel plaanis välja tulla täiendava toetusmeetmega ventilatsiooni korralikuks väljaehitamiseks. Ja see eeldab projekti olemasolu nng hea oleks, kui omavalitsustel oleks raha eraldamisel see juba valmis," ütles Kersna.