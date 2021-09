President ootab õpilastelt ajalooalaseid uurimistöid

«Paratamatult oleme me kõik oma ajastu kuningad ja ohvrid, sest ajastu voolule vastu seista käib meil üle jõu. Kui keskajal dikteeris muusika kirik, siis tänapäeval teevad seda pandeemiad, kliima ja riigikord. Nii oodataksegi tänavu võistlusele töid, mis on kinni püüdnud need väärtuslikud lood, mis jäädvustavad hetki, inimesi ja koht, mis muidu kaoksid ajaloo sügavikku,» sõnas president.