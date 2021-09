Riik toetab Tartu ja Viru vanglas õppe korraldamist ligi 300 000 euroga

«Kuna lepingute vahearuannete esitamise aeg on lähipäevil, võib ette ütelda, et Tartu lepingu maht ilmselt õpilaste arvude muutusest tingituna mõnevõrra tõuseb. Tegu on iga-aastaste eraldistega, mille suurus sõltub vanglas tegutsevate üldhariduskoolide õpilaste arvudest ja jaotusest. Lepingute mahud on õppijate arvu langustrendist tulenevalt olnud mitmel aastal kergelt languses,» kommenteeris ministeeriumi kaasava hariduse juht Jürgen Rakaselg.