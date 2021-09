Rannamõisa lasteaed avas moodulitest uue Metsatuka maja

Harku vald otsustas moodullasteaia kasuks, kuna valda on tulnud lühikese ajaga palju väikeseid lapsi. «Laste arv on liikuv, eriti uusarenduste lähedal, kuhu tuleb korraga palju lapsi. Siis on arenduse lähedal 5–10 aastat palju lapsi, sest rahvastiku areng toimub tsüklitena. Ühel hetkel on rohkem koolilapsi ja mingil hetkel vanemaid inimesi. Moodul on hea variant lasteaia jaoks, sest see on mobiilne ja ei ole muret, mida pärast tühja majaga pihta hakata,» ütles Rannamõisa lasteaia direktor Margit Toomlaid.

Hoone välimuse ja sisekliima poolest on moodullasteaed tavamajaga täiesti võrdne. «Metsatuka maja on arhitektuuriliselt ja ka näiteks valguse poolest üliäge. Üks külg on maast laeni klaasist, nii et lastel on tõesti palju valgust ja tegutsemisvabadust,» lisas lasteaia direktor. «Võrreldes mitukümmend aastat vanade majadega on moodulmaja lastele väga hea kasvukeskkond. Minu arvates võiks moodullasteaedasid olla rohkemgi, sest mobiilsus ja ehituse lihtsus annab võimaluse paigutada seda erinevatesse ägedatesse keskkondadesse.»

Metsatuka maja ehitati Rannamõisa lasteaia juurde mõne kuuga. «Kõige kauem võttis aega projekteerimine ja dokumentatsioon, millega alustasime vahetult enne suve algust. Maja panime moodulitest kokku kolme päevaga ja sellele järgnes kommunikatsioonide ja siseviimistluse osa umbes kuu-poolteist,» ütles Cramo moodulmajade müügijuht Kaupo Rätsepp. «Võrreldes 15 või enam aastat vanade lasteaedadega on moodulmaja sisekliima ja ventilatsioon võrdväärne täiesti uue hoonega. Sügisesel viiruste hooajal on see kindlasti väga oluline nii laste tervise kui ka heaolu jaoks.»