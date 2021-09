Lastekaitse Liidu Fond annab andekatele lastele õppetoetust

Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 eurot, taotlemine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu ning kandideerida saab kuni 15. oktoobrini.

«Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärk on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Pikaaegne eemalviibimine oma lemmiktegevustest ja kaaslastest on ainult kasvatanud tahet jälle koos olla ja tunda end võimekana midagi hästi tehes ja uut omandades,» ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

«Mis siis, kui ajal, mil kurdame laste kehva vaimse tervise ja spetsialistide puuduse üle, on just huvitegevus üks õlekõrtest, mille võimuses on lapsi ja noori aidata?» küsis Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär.

Juba aastaid on fondi partneriks ja suurtoetajaks ACE Logistics, kelle abil läheb käesoleval aastal stipendiumitena jagamisele 10 000 eurot. Ühe suurima kodumaise logistikaettevõttena on sotsiaalne vastutus ja heategevus ACE Logistics jaoks olulisel kohal. Lastekaitse Liiduga koostöös on ettevõte aastaid toetanud laste huvialaringides osalemist.

«Möödunud aasta oli kõigile keerukas, lastel praktiliselt puudusid võimalused huvialaringides, spordivõistlustel ning konkurssidel osalemiseks. Seetõttu oleme jätkuvalt lastele toeks ka sel aastal. Meil on hea meel, et Lastekaitse Liidu Fond pöörab tänavu suuremat tähelepanu laste huvihariduse ning läbi selle ka noorte vaimse tervise toetamisele. Täname kõiki oma kliente ja partnereid, kellega koos aitame lastel oma unistustele lähemale jõuda!» ütles ettevõtte tegevjuht Andres Matkur.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.