Lasnamäe lastekeskus alustab õppeaastat uutes ruumides

«Lasnamäe Lastekeskusel on väga olulised ja mitmekülgsed ülesanded: siin pakutakse huvitavaid ja arendavaid tegevusi koolilastele, toimuvad erinevad huviringid ja klubid, samuti pakutakse psühholoogilist abi lastele ja nende peredele,» ütles linnaosa vanem Vladimir Svet.

Lasnamäe lastekeskuses toimuvad erinevad huviringid, seal hulgas käsitöö-, kokandus-, huvitav matemaatika, seiklusklubi, infotehnoloogia-, tantsu- ja kunstiringid. Lisaks on eesti ja inglise keele klubid. Uuendatud ruumides alustab uus huviring väikestele – robootika. Huviringid toimuvad väikese hinna eest. Lisaks sellele osutatakse Lastekeskuses ka sotsiaalteenuseid sotsiaalhoolekandeosakonna suunamisel ja need on Tallinna elanikele tasuta.