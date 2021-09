Tarkusepäeva tagasivaade: minu seitse kooli

Seitsmendas olin tagasi Tallinnas. Sain aru, et väga tähtis on olla kursis, mis toimub Soome televisoonis jooksvates Dallase ja Dünastia sarjades. Kehalise kasvatuse õpetaja sõimas meid lödideks, paksudeks ja soovitas vähem jäätist süüa. Füüsika õpetaja arvas, et ajudeta blondiinid (õnneks olen brünett) meie seast ei kõlba isegi koristajaks. Matemaatikat andis vanahärra, kelle tunnis oli haudvaikus. Samas oli see isegi hea, ta ei sõimanud, ei karjunud, oli lihtsalt ülimalt karm ja range. Siis tuli meile uus klassijuhataja Andry. Ta oli SUUR õpetaja, sõber ja teejuht ja väärib eraldi lugu. Lühidalt, ta tegi kooli minu jaoks kohaks, kuhu ma tahtsin minna, sest ma ei tahtnud tema tundidest ilma jääda ja ma ei olnud ainus. Ta õpetas mind lugema, kirjutama, mõtlema.

Ikkagi tundus, et ei saa gümnaasiumi veeta vanas koolis, kust olid kõik kassivennad jalga lasknud. Klassis oli üks poiss, ülejäänud tüdrukud! Võtsin sõbranna kaasa ja läksime toonasesse Kopli kunstikeskkooli, nüüd Tallinna kunstigümnaasium, restaureerimiskallakuga klassi. Seal oli klassijuhatajaks minu suur lemmik, Röövel Ööbiku solist Tõnu. Olgu öeldud, et me puutusime restaureerimisega kokku täpselt mitte ühelgi korral. Kuulsime, et üks klassivend pidavad vist kuskil mingit tooli restaureerimas käima ja see oli ka kõik. Ülejäänud klass koosnes mõne erandiga tuntud jalgapalliklubi poistest ja nende tüdruksõpradest. Hakkasime puuduma. Lonkisime sõbrannaga hommikuti trollipeatusesse, sõitsime vanalinna ja leidsime, et ega täna ei viitsigi. Lonkisime Toompeal, Pikas jalas, Raekoja platsil, Varblase kohviku juures. Vahepeal olime kesklinnas sõbra korteris, kelle emal oli tava külmkappi palju süüa varuda. Sõime hoolega. Üks klassivend, kes ei olnud jalgpallur, pakkus välja, et tema arust oleks romantiline, kui me koos ühes vereloigus ära sureks. Selgituseks võib öelda, et talle oli omane maailmavalu ja ta pärines perest, kus oli juurdunud süvamõtlemine ja poeesia. No ja teismelised olime ka. Kevadel selgus, et oleme üsna mitmes aines koos sõbrannaga suvetööle jäetud. Tegime need viksilt ära. Näiteks bioloogia aastamaterjali tegi ülivõrdes õpetaja, kelle nimi oli vist Anu, meile Toompea müüril istudes ühe pärastlõunaga selgeks. Siis oli aeg jälle edasi liikuda.