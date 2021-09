Kaitseväe akadeemia alustas õppeaastat piduliku marsiga

«Mul on hea meel, et kaitseväe ohvitseride peamine sepikoda asub Tartus, sest siin on Eesti ohvitserkonna haridus tihedalt seotud meie akadeemilise kogukonnaga, mis muudab kogu akadeemilise pere rikkamaks,» ütles Kaljulaid.

«Julgen siin täna täiesti siiralt öelda, et te õpite ja õpetate heas või isegi väga heas koolis,» ütles kindralleitnant Herem. «Seda mitte ainult sellepärast, et selle kooli lõpetanud inimesed on kaitseväele väärtuslikud, vaid seda kooli on tunnustatud Eesti riigi sees ning väljaspool nii hindamiste läbi kui ka teenistusalaselt. Selle maja lõpetajad täidavad tähtsaid ülesandeid Eestis ja väljaspool ning nad saavad neilt oodatavaga ka väga hästi hakkama.»