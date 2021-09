Mustamäel jagati lastele tasuta 930 portsjonit suppi

Helsingis on juba 79 aastat pakutud suvel, kui on koolivaheaeg, parkides ja mänguväljakutel lastele sooja lõunasööki ning seda igal argipäeval.

Eestis on sellest põhjanaabrite pikaajalisest traditsioonist väga vähe juttu tehtud, ent ometigi on Mustamäe linnaosa valitsuse kinnitusel ka Eestis lapsi, kes ei saa suveperioodil, kui koolisööklad on kinni, päevad läbi sooja toitu. Nii otustaski linnaosa käivitada Mustamäel Helsingiga sarnase projekti.