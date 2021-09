Teadmistepäeval selgub teadusvõistluse Rakett 69 võitja

11. hooaja finalistid on pealinna koolide vilistlased – siniste meeskonda kuulunud Kaspar Saakpakk on lõpetanud Tallinna 21. kooli, roheliste meeskonnas finaali jõudnud Karl Mell on Tallinna reaalkooli vilistlane. Mõlemad noormehed paistavad silma nii teadmiste kui ka hobide poolest ning kasutavad oma huvialasid ka finaaliülesandes. Kaspari huvideks on muusika ja pillimäng, Karlil triatlon ja disc golf. Kui Kaspar peab oma tugevuseks tiimitööd, siis Karl näeb enda trumbina loogikat.