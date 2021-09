Politsei- ja piirivalvekolledžis alustab õppetööd 162 esmakursuslast

"Noorte järelkasvu peame väga oluliseks, sest just nemad on meie tulevased töötajad. Sisekaitseakadeemia kadetid osalevad õppetöö jooksul mitmesugustes politsei- ja piirivalveameti tegevustes, mis on hea võimalus koolis õpitule ka oma teadmised praktikasse panna ning näha, mida tulevane töö endast kujutab," teatas politsei- ja piirivalveamet oma sotsiaalmeedia lehel.