Kersna: õppurid vajavad algaval kooliaastal õpirahu

Kersna sõnul on oluline tunnetada õlg-õla tunnet. «Koroonakriis on olnud meile kõigile tõsine katsumus. Soovin südamest, et algaval kooliaastal valitseb õpirahu, kus õpilased saavad rahulikult õppida ja õpetajad rahulikult õpilasi juhendada, innustada, inspireerida,» ütles minister.

Ta lisas, et kriis on mõjutanud nii noorte kui ka haridustöötajate vaimset tervist. «Peame tegema teadlikke otsuseid, et keegi ei jää oma murega üksi. Vaatame eneste ümber terava pilguga. Kas keegi on kurb? Kas keegi vajab abi? Kas saame olla toeks? Ütleme hästi, sest heal sõnal ja positiivsel tähelepanul on suur tervendav jõud ja vägi,» märkis Kersna.

Ta tõstis esile, et kolmapäevast alustab tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandeliinid, kuhu on oodatud helistama nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka noortega töötavad inimesed. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogenud nõustajad. «Jagatud mure on pool muret ning abi küsimine on tugevuse märk,» ütles minister.

Koolirahu kuulutatake välja kolmapäeval kell 12 Keila kooli esisel väljakul piduliku tseremoonia käigus. Lepingu allkirjastavad Keila linnapea, haridus- ja teadusminister, MTÜ Lastekaitse Liidu president ning Eesti Õpilasesinduste Liidu, MTÜ NÜ TORE, Integratsiooni Sihtasutuse, SA Kiusamisvaba Kooli ja MTÜ Vaikuseminutid esindajad.

Koolirahu eesmärk on ühendada õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel. Koolirahu suunab noorte ja suurte ühist teekonda sõbralikuma ning turvalisema kooli poole. Seekordse õppeaasta Koolirahu sloganiks on «Alati toeks ja abiks!».

Keila linnapea Enno Felsi sõnul loob hooliv ja sõbralik koolikeskkond aluse õnnelikuks eluks. «See on meie ühine eesmärk, mille nimel pingutada.»

Iga kooliaasta on omanäoline ja algus alati huvitav, seetõttu kutsub Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg kõiki õpilasi nautima seda toredat, vahel ka veidi rasket ja väsitavat tööd. «Uskuge – kooliaeg on kindlasti parim aeg meie elus,» ütlea ta ning lisaa, et märkamine, sallivus, hoolivus, austus ja julgus on väärtused, mida lisaks koolikeskkonnale peaks hoidma esil ka igas muus valdkonnas ja aasta igal päeval.

Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Anette Viin on veendunud, et koolirahu on terve ning tugeva õpikeskkonna vundament. Kui koolides ei valitse rahulik õhkkond, ei saa rääkida ka terviklikust kooliteest, sestap paneb ta kõikidele Eestimaa inimestele südamele, et nad austaksid ja hoiaksid üksteist.

«Koolirahu ei peaks valitsema üksnes kooliseinte vahel, vaid see peaks laienema ka ühiskonnale terviklikult,» selgitas Lastekaitse Liidu koolirahu projektijuht Ireen Kangro, «Me õpime igal pool ja kogu elu, seetõttu on ääretult oluline, et me kõik näitaksime eeskuju mitte ainult oma sõnades, vaid ka tegudes.»