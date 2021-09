Reformierakond: lasteaia kohatasu tuleb kaotada esimesest lapsest

«40 päeva enne valimisi sünnib ikka imesid. Kui varem on Keskerakond olnud Tallinna linnavolikogus korduvalt lasteaia kohatasu kaotamise vastu, siis nüüd on neile hakanud vaikselt kohale jõudma, et perede jaoks oleks see märgiline samm. Siiski jääb arusaamatuks, miks teeb linnavalitsus ainult osa rehkendusest ja kaotab kohatasu alates teisest lapsest,» sõnas Pillak.