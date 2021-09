Kersna kooliaasta alguse puhul: õppimine aitab muutuda paremaks inimeseks

«Õppimine muudab meid - muudab meie teadmisi, oskusi, hoiakuid. Uute teadmiste, loodud seoste ja muutunud hoiakute kaudu muutume paremateks inimesteks, sest olles teadlikumad, on meil vähem hirme ning rohkem mõistmist. Me oskame paremini otsida, täpsemini ja rohkem küsida ja selle kaudu ka paremaid lahendusi leida,» märkis Kersna.

Tema sõnul võib õppimine olla mänguline, kuid kindlasti nõuab see ka pingutust, keskendumist ja tööd. «Õppimine nõuab pidevalt väikeseid ja suuremaid eneseületusi, vaid nii avardame oma võimete piire. Inimene on kõikvõimas kui ta suudab keskenduda, pingutada ja teadlikult tegutseda oma eesmärkide nimel. Kõik on võimalik,» ütles Kersna.