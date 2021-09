Tänavu kuulutatakse koolirahu välja Keilas

Üle-eestiline koolirahu kuulutatakse välja pidulikul tseremoonial, mis toimub igal aastal uues linnas ja nii juba 23. aastat. Käesoleval aastal on see au Keilal, mille piirkonnas täitus tänavu haridustegevuse algusest 330 aastat.

Pidulik tseremoonia Keila kooli õpilaste etteastete, koolirahu partnerite ning haridus- ja teadusministri heade soovidega kestab kuni 40 minutit ja seda on võimalik jälgida otseülekande vahendusel.

Tänavuse koolirahu linna slogan on «Alati toeks ja abiks!» ning logo kujutab stiliseeritud juurtega puud, mille keskel on koolirahu tunnuslause.

«Koolirahu ongi see, et kui kellelgi on tuge või abi vaja, siis alati sõbrad toetavad,» ütles tunnuslause autor, 6b klassi õpilane Gabriela Ehalill. Logo konkursi võitis kooli 6a klassi noormees Steven Marcus.