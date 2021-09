Viilma: koolitee algus tähistab iseseisvale rajale astumist

«1. septembril seisavad kõik pered, kus on kooliminejaid, sümboolsel uksel, millest läbi astudes alustatakse teekonda mööda rada, mis kääneldes suundub silmapiiri poole. Horisondil on tulevik. On neid teekäijaid, kellele selle raja algus on mõnest eelnevast aastast tuttav, sest nad on haridusteel käinud juba aastaid,» rääkis Viilma.

Tema sõnul on teadmiste päev eriti pidulik esmakordselt kooliteele astujatele. «Kuigi see teekond algab ema, isa või mõne teise armsa lähedase käest kinni hoides, on see siiski astumine esimesele iseseisvale rajale. Võime öelda, et siit algabki inimeseks saamise ja kasvamise teekond – elutee,» ütles Viilma.

Kooliteele astujatel tuleb Viilma sõnul suunata pilk tulevikku ning seada oma teekonnale siht ja eesmärk. «Kurb oleks ekselda sihitult. Kui Jumal meid siia maailma sündida lubas, oli tal meie jaoks plaan. Keegi meist ei ela sihi- ega eesmärgita. Meil tuleb see vaid ära tunda,» ütles Viilma.

Kool peab Viilma sõnul looma tingimused, mis aitavad lapsel ja noorel leida oma elule mõtte. «Veelgi mõtestatum on elu, mis ei ole lihtsalt rännak, vaid on palverännak. Palverännakul ei kõnni me kunagi sihtmärgi poole üksi. Palverännuteel kulgeme alati mööda oma eluteed koos Jumalaga,» märkis Viilma.