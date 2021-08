Kooliaasta alguse kontsert jääb Haapsalus ära

Kui varem on kõikide Haapsalu koolide õpilased ja õpetajad 1. septembril pärast aktusi kogunenud kultuurimaja ette, kus allkirjastatakse koolirahu leping ja noortele on esinenud mõni artist, siis tänavu jääb ülelinnaline kooli alguse kontsert ära. Küll aga saavad kõik linna koolid video koolirahu allkirjastamisest.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul otsustati pidada koolirahu allkirjastamine virtuaalselt möödunud nädalal. „Koroona ründab meid tasapisi ja valitsus on teatud korraldused vastu võtnud. Sellepärast otsustasime suurt ansambliga pidu sel aastal mitte teha,” ütles Sukles.

Nii noortekeskuse direktori Reelika Enderi kui ka noorsootööspetsialist Urve Sarapiku sõnul on allkirjastamise video juba tehtud. „Näha saab seda alles 1. septembril,” lisas Sarapik.

Koolirahu lepingu eesmärk on allkirjadega kinnitada õppeaasta töine ja sõbralik meeleolu. Lisaks soovitakse lepinguga rõhutada õpilaste ja õpetajate teineteisemõistmist ja usaldust.

Viiruse leviku tõttu on ka enamiku koolide 1. septembri aktused tavapärasest tagasihoidlikumad. Aktustele on tänavu oodatud vaid esimeste klasside õpilaste vanemad, kes on vaktsineeritud, koroona läbi põdenud, teinud kuni 48 tundi varem kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi.