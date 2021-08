Tarkusepäeval avatakse pealinnas kolm täielikult uuenenud koolimaja

Lasnamäe põhikooli sai uue võimla koos spordisaalide, riietus- ja pesuruumidega, staadion remonditi vastavalt tänapäeva nõuetele. Õpperuumid on kujundatud õpipesa-süsteemina, mis on kohandatud õpilaste eriliste vajadustega. Ruumid on värvi- ja valgusküllased, igas klassis on digitahvel. Lasnamäe põhikoolis õpib 355 last.