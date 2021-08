Türi kohvikutepäeva tulust toetati seitsme lapse koolitee algust

Koolikotte ja lapsi aitas kokku viia Türi vallavalitsus. «Lapsed said ise endale meelepärase koolikoti välja valida. Elevust jagust nii kooliminejale kui ka vanematele. Kotid on ilusad ja ergonoomilised, on hea näha lapse silmis rõõmu, et saab uue ilusa koti,» rääkis Türi valla sotsiaaltöö spetsialist Kaja Laanest.