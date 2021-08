Õpilased kogusid lõpueksamitel vähem punkte kui varasematel aastatel

2020. aastal põhikooli lõpueksameid ei korraldatud. Võrreldes viimase kolme aasta matemaatika põhikooli lõpueksami keskmisi tulemusi on näha, et 2021. aasta keskmine tulemus on kõige madalam, 28 punkti – 2019. aastal oli see 36,5 punkti ja 2018. aastal 33,5 punkti. Seega võrreldes 2018. aastaga on keskmine tulemus langenud 5,5 punkti ehk 11 protsendipunkti, võrreldes 2019. aastaga aga 8,5 punkti ehk 17 protsendipunkti.